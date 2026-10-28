Guangdong Songfa Ceramics Aktie
WKN DE: A2H779 / ISIN: CNE100001W02
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Guangdong Songfa Ceramics legt Quartalsergebnis vor
Guangdong Songfa Ceramics lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 3,05 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,700 CNY je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 17,08 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 236,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,08 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,93 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 2,96 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 54,36 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 21,64 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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