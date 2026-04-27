Guangdong Songfa Ceramics Aktie

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WKN DE: A2H779 / ISIN: CNE100001W02

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Guangdong Songfa Ceramics präsentiert Quartalsergebnisse

Guangdong Songfa Ceramics lädt am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 1,64 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 18662,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 10,78 Milliarden CNY gegenüber 57,5 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,50 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 2,96 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 46,17 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 21,64 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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