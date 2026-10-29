Guangzhou Automobile Group a Aktie
WKN DE: A1KBEV / ISIN: CNE100001NQ2
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Guangzhou Automobile Group A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Guangzhou Automobile Group A wird am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,641 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 256,11 Prozent verringert. Damals waren -0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 30,08 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 23,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,32 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,799 CNY, gegenüber -0,860 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 107,64 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 94,73 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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