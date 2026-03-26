Guangzhou Automobile Group a Aktie
WKN DE: A1KBEV / ISIN: CNE100001NQ2
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26.03.2026 07:01:06
Ausblick: Guangzhou Automobile Group A präsentiert Quartalsergebnisse
Guangzhou Automobile Group A wird am 27.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,069 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Guangzhou Automobile Group A 0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 21,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 33,04 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 26,10 Milliarden CNY aus.
10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,573 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,080 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 95,04 Milliarden CNY, gegenüber 105,28 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
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