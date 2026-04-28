Guangzhou Automobile Group a Aktie
WKN DE: A1KBEV / ISIN: CNE100001NQ2
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Guangzhou Automobile Group A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Guangzhou Automobile Group A wird am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,049 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 30,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,070 CNY je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 22,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 24,27 Milliarden CNY gegenüber 19,88 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,124 CNY, gegenüber -0,860 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 111,64 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 94,73 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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