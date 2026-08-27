Guangzhou Baiyun International Airport Aktie

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WKN: 259803 / ISIN: CNE000001DX0

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27.08.2026 07:01:06

Ausblick: Guangzhou Baiyun International Airport legt Quartalsergebnis vor

Guangzhou Baiyun International Airport wird am 27.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,099 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Guangzhou Baiyun International Airport ein EPS von 0,190 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,03 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 9,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Guangzhou Baiyun International Airport einen Umsatz von 1,86 Milliarden CNY eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,307 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,620 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 8,53 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 7,94 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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