Ausblick: Guangzhou Baiyun International Airport stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Guangzhou Baiyun International Airport wird am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,120 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Guangzhou Baiyun International Airport mit einem Umsatz von insgesamt 2,31 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 8,88 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,555 CNY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,390 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 7,97 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,41 Milliarden CNY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at