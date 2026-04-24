Guangzhou Guanggang Gases and Energy a Aktie

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24.04.2026 07:01:06

Ausblick: Guangzhou Guanggang Gases and Energy A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Guangzhou Guanggang Gases and Energy A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,059 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 18,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Guangzhou Guanggang Gases and Energy A 0,050 CNY je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 812,2 Millionen CNY – das wäre ein Zuwachs von 34,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 605,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,216 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,190 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 2,48 Milliarden CNY, gegenüber 2,10 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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