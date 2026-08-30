Guangzhou Guanggang Gases and Energy a Aktie
ISIN: CNE100006MB5
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30.08.2026 07:01:06
Ausblick: Guangzhou Guanggang Gases and Energy A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Guangzhou Guanggang Gases and Energy A präsentiert in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,101 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 102,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Guangzhou Guanggang Gases and Energy A nach der Prognose von 1 Analyst 824,7 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 45,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 566,1 Millionen CNY umgesetzt worden.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,426 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,220 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,32 Milliarden CNY, gegenüber 2,42 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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