Guangzhou Guanggang Gases and Energy a Aktie
ISIN: CNE100006MB5
|
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: Guangzhou Guanggang Gases and Energy A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Guangzhou Guanggang Gases and Energy A lässt sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Guangzhou Guanggang Gases and Energy A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,063 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Guangzhou Guanggang Gases and Energy A einen Gewinn von 0,030 CNY je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 702,9 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 34,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Guangzhou Guanggang Gases and Energy A einen Umsatz von 522,8 Millionen CNY eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,224 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,190 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,53 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,09 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Guangzhou Guanggang Gases and Energy Co., Ltd. Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Ausblick: Guangzhou Guanggang Gases and Energy A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Guangzhou Guanggang Gases and Energy A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.07.25