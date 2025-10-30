Ausblick: Guangzhou Guanggang Gases and Energy A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Guangzhou Guanggang Gases and Energy A lässt sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Guangzhou Guanggang Gases and Energy A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,063 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Guangzhou Guanggang Gases and Energy A einen Gewinn von 0,030 CNY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 702,9 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 34,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Guangzhou Guanggang Gases and Energy A einen Umsatz von 522,8 Millionen CNY eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,224 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,190 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,53 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,09 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at