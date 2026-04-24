Guangzhou Kingmed Diagnostics Group a Aktie
WKN DE: A2PRYX / ISIN: CNE100002VW1
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24.04.2026 07:01:06
Ausblick: Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A präsentiert in der am 25.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,130 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 87,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,020 CNY je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 1,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,57 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,59 Milliarden CNY aus.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,146 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,820 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 6,17 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 7,19 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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