Ausblick: Guangzhou Pharmaceutical präsentiert Quartalsergebnisse

Guangzhou Pharmaceutical lässt sich am 18.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Guangzhou Pharmaceutical die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,240 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 48,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Guangzhou Pharmaceutical 0,162 CNY je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 42,05 Prozent auf 8,57 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,79 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,22 CNY, gegenüber 1,79 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 69,06 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 61,67 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at