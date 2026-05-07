Ausblick: Guardant Health gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Guardant Health wird am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Guardant Health für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,806 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,770 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 279,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 37,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,960 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -3,320 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,27 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 982,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at