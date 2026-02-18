Ausblick: Guardant Health legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Guardant Health gibt am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,767 USD. Dies würde einen Gewinn von 14,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Guardant Health -0,900 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 22 Analysten einen Zuwachs von 34,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 272,4 Millionen USD gegenüber 201,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -3,084 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,560 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 23 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 972,4 Millionen USD, gegenüber 739,0 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at