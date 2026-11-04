Ausblick: Guardant Health stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Guardant Health wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Verlust von -0,750 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,740 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 22 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 350,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 32,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Guardant Health einen Umsatz von 265,2 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,248 USD aus. Im Vorjahr waren -3,320 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 24 Analysten im Durchschnitt 1,36 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 982,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net