Ausblick: Guardant Health stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Guardant Health präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,762 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Guardant Health in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,39 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 314,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 232,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -2,878 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -3,320 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 1,31 Milliarden USD, gegenüber 982,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at