Guardian Pharmacy Service a Aktie

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WKN DE: A3EXGR / ISIN: US40145W1018

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Guardian Pharmacy Services A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Guardian Pharmacy Services A lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,315 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 3,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 365,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 377,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD, gegenüber 0,780 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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