Ausblick: Guardian Pharmacy Services A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Guardian Pharmacy Services A wird am 11.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,268 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Guardian Pharmacy Services A ein EPS von 0,230 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Guardian Pharmacy Services A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 390,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 15,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Guardian Pharmacy Services A 338,6 Millionen USD umsetzen können.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,983 USD im Vergleich zu -1,770 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,44 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
