Ausblick: Guardian Pharmacy Services A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Guardian Pharmacy Services A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,240 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 USD erwirtschaftet worden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 329,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Guardian Pharmacy Services A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 329,9 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD, gegenüber 0,780 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,45 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at