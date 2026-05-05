Guardian Pharmacy Service a Aktie
WKN DE: A3EXGR / ISIN: US40145W1018
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Guardian Pharmacy Services A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Guardian Pharmacy Services A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,240 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 USD erwirtschaftet worden.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 329,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Guardian Pharmacy Services A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 329,9 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD, gegenüber 0,780 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,45 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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