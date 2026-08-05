Ausblick: Guardian Pharmacy Services A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Guardian Pharmacy Services A wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,262 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 87,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,140 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Guardian Pharmacy Services A in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 340,5 Millionen USD im Vergleich zu 344,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,26 USD aus. Im Vorjahr waren 0,780 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at