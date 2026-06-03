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03.06.2026 07:01:06

Ausblick: Guidewire Software informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Guidewire Software äußert sich am 04.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,743 USD je Aktie gegenüber 0,540 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 21,26 Prozent auf 355,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Guidewire Software noch 293,5 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,52 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,810 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,44 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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