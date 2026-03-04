Ausblick: Guidewire Software verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Guidewire Software wird am 05.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,773 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 18,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 289,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 342,8 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,95 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,810 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,41 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,20 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at