Ausblick: Gujarat Ambuja Exports legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gujarat Ambuja Exports präsentiert am 08.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,30 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 13,91 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,51 INR je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Gujarat Ambuja Exports in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 12,36 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 11,25 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 5,90 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,44 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 50,11 Milliarden INR, gegenüber 46,13 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at