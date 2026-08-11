Gujarat Flurochemicals Aktie

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WKN DE: A2PRYM / ISIN: INE09N301011

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Gujarat Flurochemicals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gujarat Flurochemicals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 17,42 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 16,75 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 20,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 15,49 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,81 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 83,79 INR im Vergleich zu 52,26 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 64,19 Milliarden INR, gegenüber 49,96 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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