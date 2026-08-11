Gujarat Flurochemicals Aktie
WKN DE: A2PRYM / ISIN: INE09N301011
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Gujarat Flurochemicals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Gujarat Flurochemicals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 17,42 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 16,75 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 20,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 15,49 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,81 Milliarden INR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 83,79 INR im Vergleich zu 52,26 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 64,19 Milliarden INR, gegenüber 49,96 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gujarat Flurochemicals Ltd Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Gujarat Flurochemicals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.05.26
|Ausblick: Gujarat Flurochemicals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Gujarat Flurochemicals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Gujarat Flurochemicals Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Gujarat Flurochemicals Ltd Registered Shs
|4 483,55
|-0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX muss Verluste hinnehmen -- DAX bleibt in Rekordnähe - ohne klare Richtung -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist ein rotes Vorzeichen zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert derweil seitwärts. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.