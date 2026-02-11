Gujarat Flurochemicals Aktie

WKN DE: A2PRYM / ISIN: INE09N301011

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Gujarat Flurochemicals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gujarat Flurochemicals präsentiert am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 16,40 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 42,98 Prozent erhöht. Damals waren 11,47 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Gujarat Flurochemicals 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,22 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Gujarat Flurochemicals 11,48 Milliarden INR umsetzen können.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 75,17 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 49,70 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 54,31 Milliarden INR, gegenüber 46,55 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Gujarat Flurochemicals Ltd Registered Shs

