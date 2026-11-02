Ausblick: Gujarat Flurochemicals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gujarat Flurochemicals gibt am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 22,35 INR. Dies würde einem Zuwachs von 37,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Gujarat Flurochemicals 16,31 INR je Aktie vermeldete.

Gujarat Flurochemicals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,45 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 89,65 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 52,56 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 66,38 Milliarden INR, gegenüber 49,17 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net