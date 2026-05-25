Gujarat Flurochemicals Aktie

Gujarat Flurochemicals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRYM / ISIN: INE09N301011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.05.2026 07:01:06

Ausblick: Gujarat Flurochemicals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gujarat Flurochemicals wird am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 14,90 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 17,39 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 12,39 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,25 Milliarden INR in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 59,27 INR, gegenüber 49,70 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 49,10 Milliarden INR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 46,55 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gujarat Flurochemicals Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Gujarat Flurochemicals Ltd Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Gujarat Flurochemicals Ltd Registered Shs 3 817,55 -0,06% Gujarat Flurochemicals Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:59 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.05.26 KW 21: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Frieden steigt: Asiatische Börsen legen zu - Nikkei 225 erstmals über 65.000 Punkten
An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen