Ausblick: Gujarat Gas legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gujarat Gas wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 6,79 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Gujarat Gas 4,06 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Gujarat Gas nach den Prognosen von 14 Analysten 79,93 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 111,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,80 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 28,32 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 21,55 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 336,11 Milliarden INR, gegenüber 236,14 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net