Ausblick: Gujarat Gas vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Gujarat Gas präsentiert am 20.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,24 INR je Aktie gegenüber 3,21 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten eine Verringerung von 9,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 37,49 Milliarden INR gegenüber 41,53 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,69 INR, wohingegen im Vorjahr noch 16,68 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 154,52 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 164,87 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at