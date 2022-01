Ausblick: Gujarat State Fertilizers Chemicals präsentiert Quartalsergebnisse

Gujarat State Fertilizers Chemicals lässt sich am 28.01.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Gujarat State Fertilizers Chemicals die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 4,10 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,40 INR je Aktie erzielt worden.

Gujarat State Fertilizers Chemicals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,74 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,46 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 16,20 INR je Aktie, gegenüber 10,20 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 93,74 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 76,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at