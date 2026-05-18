Ausblick: Gujarat State Fertilizers Chemicals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gujarat State Fertilizers Chemicals lässt sich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Gujarat State Fertilizers Chemicals die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1,70 INR je Aktie gegenüber 1,80 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Gujarat State Fertilizers Chemicals mit einem Umsatz von insgesamt 25,91 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,22 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 34,77 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 16,90 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 14,83 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 105,22 Milliarden INR aus, im Gegensatz zu 58,01 Milliarden INR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at