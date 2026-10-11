Gujarat State Fertilizers & Chemicals Aktie

Gujarat State Fertilizers & Chemicals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J7RT / ISIN: INE026A01025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.10.2026 07:01:06

Ausblick: Gujarat State Fertilizers Chemicals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gujarat State Fertilizers Chemicals gibt am 12.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 7,30 INR aus. Im letzten Jahr hatte Gujarat State Fertilizers Chemicals einen Gewinn von 8,13 INR je Aktie eingefahren.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 20,81 Prozent auf 38,51 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 16,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 16,88 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 125,46 Milliarden INR, gegenüber 64,31 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd 147,30 0,72% Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
04:21 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen