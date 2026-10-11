Gujarat State Fertilizers & Chemicals Aktie
WKN DE: A1J7RT / ISIN: INE026A01025
|
11.10.2026 07:01:06
Ausblick: Gujarat State Fertilizers Chemicals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Gujarat State Fertilizers Chemicals gibt am 12.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 7,30 INR aus. Im letzten Jahr hatte Gujarat State Fertilizers Chemicals einen Gewinn von 8,13 INR je Aktie eingefahren.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 20,81 Prozent auf 38,51 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 16,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 16,88 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 125,46 Milliarden INR, gegenüber 64,31 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
Analysen zu Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
|147,30
|0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.