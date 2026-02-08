Gujarat State Fertilizers & Chemicals Aktie
WKN DE: A1J7RT / ISIN: INE026A01025
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: Gujarat State Fertilizers Chemicals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Gujarat State Fertilizers Chemicals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 3,10 INR je Aktie gegenüber 3,36 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 5,39 Prozent auf 29,66 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Gujarat State Fertilizers Chemicals noch 28,14 Milliarden INR umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 16,30 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 14,83 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 105,22 Milliarden INR, gegenüber 58,01 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
|
07:01
|Ausblick: Gujarat State Fertilizers Chemicals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
25.01.26
|Erste Schätzungen: Gujarat State Fertilizers Chemicals legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: Gujarat State Fertilizers Chemicals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Gujarat State Fertilizers Chemicals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
|176,95
|-0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.