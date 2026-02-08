Gujarat State Fertilizers & Chemicals Aktie

Gujarat State Fertilizers & Chemicals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J7RT / ISIN: INE026A01025

08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Gujarat State Fertilizers Chemicals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gujarat State Fertilizers Chemicals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 3,10 INR je Aktie gegenüber 3,36 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 5,39 Prozent auf 29,66 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Gujarat State Fertilizers Chemicals noch 28,14 Milliarden INR umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 16,30 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 14,83 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 105,22 Milliarden INR, gegenüber 58,01 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

