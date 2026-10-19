Guldbrev Aktie
WKN DE: A41L5S / ISIN: SE0025667033
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Guldbrev zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Guldbrev äußert sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,900 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,00 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 18,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 123,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 103,5 Millionen SEK umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 4,20 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,37 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 526,0 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 404,9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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