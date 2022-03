Ausblick: Gulf Island Fabrication informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gulf Island Fabrication präsentiert in der am 22.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

1 Analyst schätzt, dass Gulf Island Fabrication im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,010 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 18,5 Millionen USD gegenüber 57,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 67,93 Prozent.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie, gegenüber -1,790 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 124,1 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 251,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at