Gulf Oil Lubricants India Aktie
WKN DE: A144DA / ISIN: INE635Q01029
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Gulf Oil Lubricants India präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Gulf Oil Lubricants India äußert sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 19,70 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 19,45 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gulf Oil Lubricants India in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 11,01 Milliarden INR im Vergleich zu 10,16 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 90,00 INR, gegenüber 70,47 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 45,22 Milliarden INR im Vergleich zu 40,56 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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