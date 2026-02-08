Gulf Oil Lubricants India Aktie

Gulf Oil Lubricants India

WKN DE: A144DA / ISIN: INE635Q01029

<
08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Gulf Oil Lubricants India stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gulf Oil Lubricants India lässt sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Gulf Oil Lubricants India die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 19,75 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,70 Prozent verringert. Damals waren 19,89 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Gulf Oil Lubricants India im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 9,98 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 8,39 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 81,73 INR, gegenüber 73,09 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 39,06 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 36,29 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Gulf Oil Lubricants India Ltd

Analysen zu Gulf Oil Lubricants India Ltd

Aktien in diesem Artikel

Gulf Oil Lubricants India Ltd

