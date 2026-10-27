Ausblick: Gulf Oil Lubricants India verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gulf Oil Lubricants India wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 22,95 INR aus. Im letzten Jahr hatte Gulf Oil Lubricants India einen Gewinn von 17,35 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Gulf Oil Lubricants India im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 12,79 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 32,25 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 90,67 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 70,47 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 46,04 Milliarden INR, gegenüber 40,53 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at