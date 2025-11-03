Ausblick: Gulfport Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Gulfport Energy wird sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,66 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Gulfport Energy -0,830 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 57,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 340,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 216,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 21,15 USD, gegenüber -14,720 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,36 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 928,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at