Ausblick: Gulfport Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gulfport Energy wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

15 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 5,53 USD aus. Im letzten Jahr hatte Gulfport Energy einen Verlust von -15,400 USD je Aktie eingefahren.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 29,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 284,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Gulfport Energy für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 368,8 Millionen USD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,45 USD im Vergleich zu -14,720 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 1,38 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 928,6 Millionen USD.

