Gulfport Energy Aktie

Gulfport Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CQZY / ISIN: US4026355028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Gulfport Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gulfport Energy wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

15 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 5,53 USD aus. Im letzten Jahr hatte Gulfport Energy einen Verlust von -15,400 USD je Aktie eingefahren.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 29,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 284,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Gulfport Energy für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 368,8 Millionen USD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,45 USD im Vergleich zu -14,720 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 1,38 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 928,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gulfport Energy Corp Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Gulfport Energy Corp Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Gulfport Energy Corp Registered Shs 172,00 -1,15% Gulfport Energy Corp Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen