Ausblick: Gulfport Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gulfport Energy wird am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,52 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,070 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 401,2 Millionen USD – ein Plus von 16,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gulfport Energy 343,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 25,71 USD je Aktie, gegenüber 21,48 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,51 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at