Ausblick: Gulfport Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Gulfport Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,91 USD. Dies würde einer Verringerung von 57,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Gulfport Energy 9,12 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gulfport Energy in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,49 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 303,8 Millionen USD im Vergleich zu 311,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 23,77 USD im Vergleich zu 21,48 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,50 Milliarden USD, gegenüber 1,32 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at