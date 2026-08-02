Ausblick: Gunma Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gunma Bank präsentiert am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 42,19 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 36,77 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Gunma Bank mit einem Umsatz von insgesamt 34,10 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 40,12 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 180,47 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 154,87 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 141,60 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 263,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at