Guotai Junan Securities Aktie

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WKN DE: A140ZG / ISIN: CNE1000022F3

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26.03.2026 07:01:06

Ausblick: Guotai Junan Securities gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Guotai Junan Securities lässt sich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Guotai Junan Securities die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,411 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Guotai Junan Securities noch 0,390 CNY je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 15,94 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 20,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 19,94 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,67 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,39 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 63,95 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 50,37 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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