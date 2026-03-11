Ausblick: GURU Organic Energy präsentiert Quartalsergebnisse

GURU Organic Energy wird am 12.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,030 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte GURU Organic Energy noch -0,040 CAD je Aktie verloren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 14,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 8,8 Millionen CAD gegenüber 7,7 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,005 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,050 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 41,0 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 34,8 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

