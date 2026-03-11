GURU Organic Energy Aktie

GURU Organic Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QGXV / ISIN: CA36260M1005

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: GURU Organic Energy präsentiert Quartalsergebnisse

GURU Organic Energy wird am 12.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,030 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte GURU Organic Energy noch -0,040 CAD je Aktie verloren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 14,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 8,8 Millionen CAD gegenüber 7,7 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,005 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,050 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 41,0 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 34,8 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

GURU Organic Energy Corp Registered Shs 5,34 2,30% GURU Organic Energy Corp Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

