Ausblick: GURU Organic Energy präsentiert Quartalsergebnisse

GURU Organic Energy wird am 11.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,015 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,0 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 38,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte GURU Organic Energy einen Umsatz von 6,5 Millionen CAD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,025 CAD im Vergleich zu -0,050 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 41,0 Millionen CAD, gegenüber 34,8 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at