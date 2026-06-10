GURU Organic Energy Aktie
WKN DE: A2QGXV / ISIN: CA36260M1005
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10.06.2026 07:01:06
Ausblick: GURU Organic Energy präsentiert Quartalsergebnisse
GURU Organic Energy wird am 11.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,015 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,0 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 38,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte GURU Organic Energy einen Umsatz von 6,5 Millionen CAD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,025 CAD im Vergleich zu -0,050 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 41,0 Millionen CAD, gegenüber 34,8 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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