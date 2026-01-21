GURU Organic Energy Aktie
Ausblick: GURU Organic Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
GURU Organic Energy wird am 22.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass GURU Organic Energy für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,030 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 24,86 Prozent auf 8,9 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,075 CAD, gegenüber -0,310 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 33,3 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 30,2 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
