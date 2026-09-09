GURU Organic Energy Aktie

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WKN DE: A2QGXV / ISIN: CA36260M1005

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09.09.2026 07:01:06

Ausblick: GURU Organic Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GURU Organic Energy wird am 10.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass GURU Organic Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,000 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 10,9 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 10,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,015 CAD im Vergleich zu -0,050 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 39,7 Millionen CAD, gegenüber 34,8 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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