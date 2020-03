Ausblick: Guyana Goldfields gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Guyana Goldfields lässt sich am 30.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Guyana Goldfields die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,005 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 18,18 Prozent auf 55,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,123 USD, gegenüber 0,030 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 183,1 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 187,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at