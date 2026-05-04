GXO Logistics Aktie
WKN DE: A3CU51 / ISIN: US36262G1013
|
04.05.2026 07:01:06
Ausblick: GXO Logistics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
GXO Logistics stellt am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,368 USD gegenüber -0,810 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,12 Prozent auf 3,22 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte GXO Logistics noch 2,98 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,01 USD, gegenüber 0,280 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 13,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,18 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued
|
07:01
|Ausblick: GXO Logistics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: GXO Logistics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.02.26
|GNW-News: GXO meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 (dpa-AFX)
|
09.02.26
|Ausblick: GXO Logistics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: GXO Logistics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.11.25
|GNW-News: GXO meldet Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 (dpa-AFX)
Analysen zu GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued
|46,44
|-4,07%