GXO Logistics Aktie

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WKN DE: A3CU51 / ISIN: US36262G1013

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: GXO Logistics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

GXO Logistics stellt am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,368 USD gegenüber -0,810 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,12 Prozent auf 3,22 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte GXO Logistics noch 2,98 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,01 USD, gegenüber 0,280 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 13,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,18 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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